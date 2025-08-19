OCORRÊNCIA DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO TERMINA COM HOMEM PRESO POR DÍVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Policiais da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um foragido da Justiça na madrugada do último domingo (17), no Bairro Atalaia Velha, em Aracaju.

A prisão ocorreu após a equipe ser acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego.

Acionados pelo CIOSP, os policiais deslocaram-se para a Avenida Santos Dumont e ao chegar no local, a equipe da Força Tática realizou a abordagem de um funcionário do estabelecimento.

Durante a checagem dos dados do cidadão, foi constatado um mandado de prisão em aberto, expedido pela 28ª Vara Cível de Aracaju do Tribunal de Justiça de Sergipe, por dívida de pensão alimentícia.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Com informações da PM/SE