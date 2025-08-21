OFICINA É AUTUADA POR FURTO DE ENERGIA EM OPERAÇÃO CONJUNTA DEFLAGRADA EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Científica e da Energisa resultou na autuação de uma oficina de reparo de caminhões nesta quarta-feira (20), em Nossa Senhora do Socorro. As equipes identificaram que o estabelecimento estava desviando energia elétrica.

Durante a ação, o proprietário foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. O delegado Rafael Brito de Oliveira, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP), alerta que furto de energia é crime.

“Furto de energia ocorre quando alguém desvia eletricidade da rede de distribuição sem o devido pagamento, seja por meio de ligações clandestinas ou fraudando o medidor. Esse crime é tipificado no artigo 155 do Código Penal e a pena pode variar de 1 a 4 anos de reclusão e multa”, afirmou

Além de crime, o furto de energia impacta a qualidade do fornecimento de energia dos clientes regulares e traz riscos de segurança. “As ligações clandestinas não só prejudicam o fornecimento de energia, causando curto-circuitos e riscos de acidentes fatais, como também representam um perigo para a população em geral. Por isso, estamos empenhados em conduzir essas ações diariamente, a fim de combater as fraudes na rede elétrica”, reforça o coordenador de equipes de campo da Energisa, João Victor Sá.

Denúncia

Essas irregularidades podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, WhatsApp www.gisa.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On. As denúncias também podem ser realizadas diretamente para o Disque-Denúncia, da Polícia Civil, por meio do telefone 181.

Com informações e foto da SSP