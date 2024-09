PM prende fugitivo da justiça de Minas Gerais no município de Maruim

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um foragido da justiça do Estado de Minas Gerais no município sergipano de Maruim. Ele foi localizado nessa terça-feira (17).

A equipe do BPRp reforçava o policiamento ostensivo do município de Maruim, quando recebeu informações de que uma oficina de motos funcionava como local para desmanches de peças de veículos.

Enquanto averiguavam a denúncia, os policiais resolveram consultar as placas de várias motocicletas que estavam paradas em frente ao estabelecimento.

Durante o procedimento, o proprietário da suposta oficina esteve no local.

Diante das suspeitas, os policiais também consultaram os dados de identificação do homem.

Como resultado, os agentes descobriram que ele possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal do município de Arcos, no Estado de Minas Gerais.

O homem foi encaminhado à delegacia para a formalização do cumprimento da ordem judicial.

Fonte PM/SE