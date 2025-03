ÔNIBUS SUSPEITO DE TRANSPORTAR PESSOAS COM PROMESSA DE TRABALHO IRREGULAR É INTERCEPTADO PELA PRF

O Ministério Público do Trabalho foi acionado foi acionado após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptar um ônibus na saída de Aracaju, com cerca de 30 passageiros que receberam promessa de emprego para trabalhar no estado de Santa Catarina.

As informações são de que os trabalhadores estão sendo ouvidos pelo procurador Alexandre Alvarenga. Equipes da Auditoria Fiscal do Trabalho também estão no local.

A PRF informou ainda que no ônibus estavam crianças e adolescentes. A maioria dos passageiros não soube informar em qual cidade ou empresa iriam atuar. Alguns não portavam carteira de trabalho ou documentos pessoais.

Foto MPT