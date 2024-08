OPERAÇÃO ALETHEIA: COPE PRENDE EM ITAPORANGA D’AJUDA INVESTIGADO POR SEQUESTRO DE EMPRESÁRIOS NA BAHIA

Em apoio à Operação Aletheia, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prendeu nesta quinta-feira (22), um homem de 27 anos investigado pelo crime de extorsão.

Ainda na ação policial, ele e um segundo homem, também de 27 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Na residência onde ocorreu a ação policial, houve a apreensão de um veículo de luxo, drogas e anotações sobre a movimentação financeira do grupo. As prisões ocorreram na praia da Caueira, em Itaporanga d’Ajuda.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, as investigações foram iniciadas na cidade de Cotegipe (BA), e a operação é coordenada pela Delegacia Regional de Barreiras (BA).

“As investigações se iniciaram após dois empresários serem vítimas de sequestro praticado pelo grupo criminoso alvo da investigação da Polícia Civil da Bahia. Os casos aconteceram nos dias 23 de fevereiro de 2023 e 12 de novembro de 2023”, explicou.

Logo após o segundo sequestro, com o fim das negociações e liberação de uma das vítimas, a Polícia Civil da Bahia conseguiu cumprir mandado de busca e apreensão e efetuar duas prisões na cidade de São Paulo. Essa ação na capital paulista resultou na condenação do líder do grupo a uma pena de 12 anos de reclusão.

Com a continuidade das investigações, a Polícia Civil da Bahia identificou as pessoas responsáveis pelo sequestro da vítima, pelo suporte operacional, bem como alguns beneficiários de parte dos valores recebidos indevidamente, oportunidade em que foram realizadas diversas representações perante o Poder Judiciário.

“A Operação Aletheia contou com a participação e apoio de equipes das Polícias Civis da Bahia, Distrito Federal, Goiás e Sergipe. Os presos no território sergipano foram conduzidos ao Cope, onde ficarão à disposição da Justiça”, complementou o diretor do Cope, delegado Dernival Eloi.

Ainda segundo Dernival Eloi, ao todo, foram cumpridos 28 decisões judiciais. “Sendo dez mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão”, especificou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP