Operação Baixa Grande: ação conjunta entre as policias do estado de Sergipe e da Bahia prende suspeitos de homicídio e sequestro

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, nesta quinta-feira (15), a Operação Baixa Grande para cumprimento de dois mandados de prisão temporária e um de prisão preventiva contra suspeitos de crimes ocorridos nos municípios de Arauá e Umbaúba.

A ação contou com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), das Delegacias de Itabaianinha, Arauá, Umbaúba e Cristinápolis, do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior da Polícia Militar (BPati), e das polícias Civil e Militar da Bahia.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, o primeiro suspeito estava foragido após um homicídio ocorrido em 14 de março deste ano, na cidade de Arauá, e também é investigado por um sequestro em Umbaúba. “Ele foi localizado na cidade de Inhambupe, no estado da Bahia, com o apoio da Dipol da Polícia Civil de Sergipe e das forças de segurança baianas”, detalhou.

Contra o investigado, havia dois mandados de prisão: um temporário, expedido pela Comarca de Arauá, e outro preventivo, pela Comarca de Umbaúba. Ele foi apresentado em audiência de custódia na cidade de Inhambupe, onde a Justiça manteve a prisão.

Já o segundo investigado – também envolvido no homicídio registrado em Arauá – foi preso em uma fazenda no município de Cristinápolis, com o apoio da Delegacia local. Ele será apresentado ao Juízo da Comarca de Arauá.

Gustavo Mendes considerou a operação exitosa, especialmente pela gravidade dos crimes atribuídos aos envolvidos: o homicídio em Arauá e o sequestro em Umbaúba. “As investigações seguem em andamento nos dois municípios, e os suspeitos serão devidamente indiciados pelos crimes cometidos”, enfatizou.

Com informações e foto da SSP