OPERAÇÃO CAMINHOS SEGUROS: PM DE SERGIPE ATUA EM 32 OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO MENORES COMO VÍTIMAS

A Polícia Militar de Sergipe teve papel decisivo na Operação Caminhos Seguros, deflagrada entre os dias 30 de abril e 20 de maio, com o objetivo de combater a exploração sexual infantil no estado. A ação foi realizada em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

Durante o período da operação, as equipes da Polícia Militar atuaram em 32 ocorrências envolvendo menores em 20 municípios sergipanos. As ações resultaram na condução de 17 pessoas às delegacias, suspeitas de envolvimento em crimes contra crianças e adolescentes.

Além disso, a atuação da Corporação gerou impactos importantes na repressão à criminalidade como um todo, com apreensões significativas de quatro armas de fogo, um veículo com restrição de roubo/furto, munições e entorpecentes. Um foragido da Justiça também foi capturado pelas equipes da PMSE.

As ações foram concentradas em pontos estratégicos e regiões com maior índice de vulnerabilidade social, com o intuito de identificar e coibir práticas criminosas relacionadas à exploração de menores.

A Polícia Militar de Sergipe destaca que a operação reforça o compromisso da instituição com a proteção da infância e adolescência, além de evidenciar a importância da atuação integrada entre forças estaduais e federais no enfrentamento a crimes dessa natureza.

Fonte: Ascom PM/SE