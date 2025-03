OPERAÇÃO CASTELOS: POLÍCIA CIVIL DESARTICULA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUE MOVIMENTOU MAIS DE R$ 20 MILHÕES

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou a ‘Operação Castelos’, uma ação de repressão qualificada contra um grupo criminoso especializado na lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas.

A investigação, iniciada em março de 2022 e conduzida pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), teve o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD), identificando um núcleo criminoso de cunho familiar que movimentou cerca de R$ 20 milhões através de empresas de fachada. Cinco mandados de prisão e 11 decisões judiciais de busca e apreensão foram cumpridos.

O grupo criminoso atuava na lavagem de dinheiro de uma organização criminosa sediada no estado da Bahia, comandada por Fagner Souza da Silva, conhecido como “Fal”. Identificado pela imprensa baiana como um dos traficantes mais perigosos do estado, Fal está detido no Conjunto Penal Masculino de Salvador desde 2014. Mesmo encarcerado, ele contava com o apoio da companheira e de outros familiares para ocultar e dissimular a origem dos valores provenientes do tráfico de drogas.

A investigação revelou que o grupo utilizava diversas pessoas jurídicas de fachada, principalmente do setor de confecção, para movimentar o dinheiro ilícito. Durante o período de afastamento do sigilo bancário e fiscal, foi constatada a movimentação de valores que se aproximam de R$ 20 milhões.

Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca domiciliar, além do sequestro de veículos, bloqueio de valores contidos em contas bancárias e apreensão de bens imóveis registrados em nome de investigados e empresas envolvidas. As medidas judiciais foram deferidas pela 3ª Vara Criminal de Aracaju, com parecer favorável do Ministério Público.

A ‘Operação Castelos’ recebeu esse nome por conta da estratégia da organização criminosa de investir o dinheiro ilícito na aquisição de imóveis. A Polícia Civil de Sergipe reforça seu compromisso na estratégia de asfixia financeira de organizações criminosas, garantindo que seus bens sejam sequestrados e os recursos ilícitos bloqueados. As investigações seguem em andamento para identificar outros membros da Orcrim e ampliar as medidas de confisco de bens adquiridos com recursos ilegais.

A operação foi deflagrada simultaneamente nas cidades de Aracaju (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), Salvador (BA) e Simões Filho (BA). A ação contou com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Sergipe, do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), 5a Delegacia Metropolitana e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil da Bahia, da Força Correcional Especial Integrada (FORCE-COGER-SSP/BA) e da Polícia Penal da Bahia.

Com informações da SSP – Foto: Jorge Henrique