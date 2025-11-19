Operação Centro Sem Ágio: PC prende suspeito de agiotagem e extorsão

A Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) e a Polícia Civil deram início na manhã desta quarta-feira (19), à Operação Centro Sem Ágio.

A ação, organizada pela 2ª Delegacia Metropolitana de Aracaju (2ª DM), concentrou-se no combate a crimes relacionados à agiotagem, extorsão e ameaças na capital do estado.

Sob a liderança do delegado Gregório Bezerra, as equipes efetuaram operações que resultaram no cumprimento de um mandado de prisão. Um homem, suspeito de estar à frente da atividade criminosa e de intimidar vítimas com ameaças sérias, foi preso e levado à delegacia.

A operação destaca ainda a relevância da colaboração entre as forças de segurança para desmantelar atividades financeiras ilícitas que afetam a economia local e colocam os cidadãos em perigo.

A SSP reafirma o comprometimento com a proteção e o bem-estar da população de Sergipe, e a Polícia Civil ressalta nformações sobre agiotagem ou outros delitos podem ser denunciadas de maneira anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Para casos de emergência, o cidadão pode em contato pelo 190 da Polícia Militar.

Com informações da SSP