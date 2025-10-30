OPERAÇÃO CÉRBERO LOCALIZA GRUPO CRIMINOSO ENVOLVIDO COM TRÁFICO; INVESTIGADO MORRE EM CONFRONTO

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Estância, deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30), a Operação Cérbero, visando desarticular um grupo criminoso atuante na prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Estância.

O esquema criminoso mantinha distribuição territorial nos bairros Mariota Mesquita, Cidade Nova, Bela Vista e Nivaldo Silva. Na ação policial, que contou com apoio operacional do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), dois investigados foram presos e um terceiro entrou em confronto com as equipes policiais. A operação resultou ainda na apreensão de 7 kg e de uma arma de fogo.

De acordo com o delegado Renato Tavares, durante o trabalho investigativo, foram identificados o líder e o coordenador logístico do grupo, responsáveis pelo recebimento e distribuição periódica de carregamentos de maconha e cocaína oriundos do estado da Bahia. “As drogas eram repassadas a integrantes subordinados, que atuavam no armazenamento e na revenda do material ilícito em pontos previamente definidos”, detalhou.

A investigação também apontou que o líder mantinha um núcleo de atuação formado por duas companheiras, utilizando as residências delas para guardar entorpecentes assim que recebidos de fornecedores externos. “O cenário motivou o nome da operação: Cérbero, referência ao cão de três cabeças da mitologia grega que guardava as portas do submundo”, contextualizou o delegado Renato Tavares.

Diante dos indícios reunidos, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela expedição de três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar. Já na manhã desta quinta-feira, um dos investigados foi localizado e entrou em confronto com as equipes policiais, sendo atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outros dois investigados foram presos.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população e solicita que informações e denúncias sobre atividades criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia 181, com garantia absoluta de sigilo.

Com informações e foto da SSP