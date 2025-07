Operação Circuito Fechado avança com nova fase para localizar veículos e receptadores, em Sergipe

As investigações sobre a morte do ex-jogador Marcelo Alves Carvalho, ocorrida em 8 de junho deste ano, na cidade de Umbaúba, ganharam um novo desdobramento.

Em continuidade à Operação Circuito Fechado, equipes da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão para localizar veículos usados no crime e identificar receptadores dos bens roubados.

A Operação Circuito Fechado foi deflagrada pela Polícia Civil de Sergipe com o objetivo de esclarecer as circunstâncias da morte de Marcelo Alves Carvalho, de 34 anos, e identificar todos os envolvidos na ação criminosa.

Nesta nova etapa, realizada na tarde de sexta-feira (25), os policiais concentraram esforços na localização dos veículos utilizados durante o crime, além de apurar quem estaria recebendo os produtos subtraídos na ocorrência.

A investigação teve um importante avanço nesta última semana, quando o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em diversos pontos da cidade de Umbaúba. As ações conjuntas, que contam com o apoio de unidades especializadas, buscam reunir provas e mapear a participação de todos os suspeitos.

A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido, bem como a identificação dos possíveis receptadores, com o objetivo de concluir o inquérito e responsabilizar os autores do crime

Com informações da SSP