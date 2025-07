OPERAÇÃO CIRCUITO FECHADO: PC DESARTICULA SÉRIE DE FURTOS A BATERIAS E SUSPEITO MORRE EM CONFRONTO

A Polícia Civil de Sergipe localizou, na noite dessa quinta-feira, 24, o principal suspeito de envolvimento em uma série de furtos de baterias de veículos em diversas regiões do estado. A operação, batizada de Circuito Fechado, foi coordenada pela 2ª Delegacia Metropolitana (DM), com apoio do Departamento de Inteligência e Planejamento Policial.

Após cerca de oito meses de investigação, foi possível identificar Domingos dos Santos Neto como responsável por uma atuação criminosa sistemática, com registros confirmados em ao menos sete municípios, entre eles Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Capela, São Cristóvão e Itabaiana.

De acordo com as investigações, o suspeito agia principalmente durante a madrugada. Ele utilizava diferentes veículos para se deslocar até áreas com pouco movimento, onde arrombava compartimentos de segurança de caminhões, ônibus e carretas, subtraía as baterias automotivas e fugia rapidamente, muitas vezes de ré ou pela contramão, para evitar ser identificado.

As imagens de câmeras de segurança de comércios e residências foram fundamentais para conectar as ações criminosas e comprovar a repetição do mesmo padrão de atuação em diversas localidades. Também foram identificados processos criminais em curso contra o investigado, cujos registros se estendem entre os anos de 2007 e 2021.

Considerando a gravidade dos fatos e o risco de novas ocorrências, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, medida concedida pelo Poder Judiciário.

Durante o cumprimento do mandado judicial, na região da ponte Construtor João Alves, que liga os municípios de Aracaju e Barra dos Coqueiros, o suspeito resistiu à abordagem e efetuou disparos contra a equipe policial, que reagiu à agressão. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Na ação, foram apreendidos uma arma de fogo, ferramentas utilizadas nos arrombamentos, baterias de caminhões e o veículo utilizado nas práticas criminosas.

Com informações e foto SSP