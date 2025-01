PF, MARINHA E IBAMA REALIZAM FISCALIZAÇÃO DE COMBATE A CRIMES AMBIENTAIS RELACIONADOS À PESCA DE CAMARÃO

Entre os dias 20 e 24 de janeiro, a Polícia Federal, em parceria com a Marinha e o Ibama, realizou a Operação Arrasto I, voltada para combater ilícitos ambientais relacionados à pesca de camarão em áreas restritas da costa sergipana e para fiscalizar o cumprimento do período de defeso do caranguejo-uçá em estabelecimentos comerciais.

As informações passadas pela PF são de que as ações ocorreram em municípios estratégicos, como Barra dos Coqueiros, Estância e Pacatuba, e resultaram na autuação de sete embarcações que operavam dentro da zona de exclusão, em desacordo com a legislação que restringe a pesca a mais de duas milhas náuticas da costa.

A Polícia Federal informou ainda que reforçou o compromisso com a proteção ambiental e destacou que continuará atuando em parceria com outros órgãos para combater a pesca irregular e preservar os recursos naturais em Sergipe.

Com informações e foto da PF