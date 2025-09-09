Operação conjunta apreende 115 kg de drogas em ação de combate ao tráfico interestadual de drogas

Uma ação integrada entre a Delegacia Regional de Propriá, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de 115kg de drogas em uma operação policial deflagrada durante a tarde desta segunda-feira (8), em Campo Grande (AL).

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante. A operação foi desdobramento da ação conjunta deflagrada para combater o tráfico de drogas entre os estados de Alagoas e Sergipe durante a manhã do mesmo dia.

De acordo com o delegado Albene Júnior, a investigação começou há cerca de dois meses, após a apreensão de 25kg de maconha em Japoatã (SE). Naquele momento, os suspeitos não foram identificados, mas, com o avanço das apurações, foi possível rastrear o armazenamento das drogas em Arapiraca (AL) e Campo Grande (AL).

Durante a manhã, os policiais localizaram três investigados e realizaram a abordagem, porém eles entraram em confronto, foram socorridos, mas não resistiram e foram a óbito. “No carro, os policiais encontraram três armas de fogo, uma pistola e dois revólveres, além de cerca de 2kg de maconha. A investigação também revelou que os suspeitos estavam ligados a um homicídio ocorrido em Arapiraca (AL) há 15 dias”, detalhou o delegado.

Ainda durante a manhã, os policiais se deslocaram até Arapiraca (AL), onde encontraram mais 1kg de maconha em um local de armazenamento, totalizando 3kg de entorpecentes apreendidos. “Documentos falsificados, ligados à atividade criminosa, também foram localizados”, acrescentou Albene Júnior.

Já durante a tarde, as equipes identificaram o local de armazenamento em Campo Grande (Al), onde uma quantidade maior de entorpecentes foi apreendida. Ao todo, além das drogas apreendidas durante a manhã, foram localizados mais 112kg de drogas, sendo 56kg de maconha e 56kg de cocaína, além de prensa hidráulica e outros itens utilizados na embalagem dos entorpecentes.

As investigações seguem em andamento para identificar a eventual participação de outras pessoas na prática do crime. Informações e denúncias que possam contribuir com a apuração policial podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

