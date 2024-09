OPERAÇÃO CONJUNTA APREENDE 3KG DE DROGAS E ARMA DE USO RESTRITO EM AÇÃO CONTRA O TRÁFICO EM PEDRINHAS

Em ação realizada nessa quarta-feira (11), a Polícia Civil de Sergipe, com apoio do Batalhão de Polícia de Ações Táticas (BPati) da Polícia Militar, dois homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Pedrinhas. A operação teve início após levantamentos que indicavam a movimentação de entorpecentes entre municípios próximos, como Lagarto e Estância.

De acordo com as informações policiais, as prisões ocorreram após um monitoramento na rodovia que liga as cidades de Pedrinhas e Arauá. Em certo momento, o condutor de uma motocicleta, ao perceber a presença policial, não reduziu a velocidade e avançou com o veículo na direção de um policial.

O condutor da motocicleta foi contido e detido, sendo o primeiro investigado preso nesta operação. Ele foi detido em flagrante com 3kg de maconha. Em depoimento, ele admitiu que receberia R$ 500 para transportar a droga, que seria entregue a um outro homem, que é o segundo preso nesta operação. A droga seria destinada à venda em Pedrinhas.

Também durante a operação, as equipes cumpriram um mandado de busca na residência de um dos presos, onde foi encontrada uma pistola 9mm, de uso restrito, reforçando as suspeitas de envolvimento dos presos com atividades criminosas na região.

Com a prisão dos investigados e apreensão do material, a Polícia Civil segue investigando o caso com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos com os dois presos nessa quarta-feira.

Diante da continuidade das investigações, informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser encaminhadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP