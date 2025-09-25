Operação conjunta apreende drogas e detém suspeitos de tráfico em Propriá

Uma ação integrada entre policiais civis da Delegacia Regional de Propriá e militares do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) resultou, na tarde desta quarta-feira (24), na apreensão de entorpecentes e na detenção de dois suspeitos, sendo um maior de idade e um adolescente, envolvidos em crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico no Conjunto Santo Antônio, em Propriá.

De acordo com as informações policiais, as diligências foram iniciadas após diversas denúncias anônimas, que apontavam a prática criminosa. Na análise das informações, as equipes identificaram que o adolescente recebia dinheiro ou drogas em troca de guardar o material ilícito a mando do suspeito maior de idade.

Durante a abordagem inicial, os agentes localizaram pequenas quantidades de maconha e cocaína. Após breve interrogatório com um dos suspeitos, ele indicou uma segunda residência onde a maior parte da droga estaria escondida. No local, os policiais encontraram o adolescente responsável por armazenar os entorpecentes, que estavam enterrados no quintal.

Diante da situação de flagrância, ambos foram encaminhados à Delegacia Regional de Propriá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil relembra a importância da colaboração da sociedade, que pode repassar informações por meio do Disque-Denúncia 181, com total garantia de sigilo.

Com informações e foto da SSP