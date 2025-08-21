Mais de 15 motocicletas foram apreendidas durante operação policial em seis municípios de Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe, por meio das Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou uma operação para reprimir práticas ilegais de manobras acrobáticas em motocicletas, conhecidas como “grau”, além de crimes como a adulteração de sinais identificadores de veículos.

As buscas, que resultaram na apreensão de cerca de 15 motocicletas, foram realizadas em Ribeirópolis, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Itaporanga d’Ajuda. A operação ocorreu nesta quinta-feira (21) e um suspeito foi preso em flagrante por adulteração de veículo em Glória.

Segundo a investigação, o trabalho teve início a partir da análise de vídeos publicados em redes sociais, nos quais eram exibidas manobras perigosas em vias públicas. A ação leva em consideração que, além da prática ser ilegal, as condutas colocam em risco não apenas os praticantes, mas também motoristas, pedestres e ciclistas que circulam nas localidades.

Durante as diligências, os policiais identificaram que parte das motocicletas utilizadas apresentava adulterações em placas, chassis ou motores, o que dificulta a identificação dos veículos e pode facilitar a prática de outros crimes.

Também foram registradas diversas infrações de trânsito, como a condução sem habilitação e o uso de equipamentos não autorizados.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio das equipes do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), 3ª Companhia do 3º BPM, Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Força Tática e Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga).

A Polícia Civil reforça que comportamentos desse tipo, muitas vezes incentivados e divulgados nas redes sociais, contribuem para a disseminação de práticas ilícitas e perigosas. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos e adotar as medidas legais cabíveis. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP