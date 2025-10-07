Operação conjunta contra adulteração de bebidas fiscaliza estabelecimentos comerciais em Aracaju

Devido ao número de demandas relacionadas à comercialização de bebidas adulteradas com metanol, a Delegacia de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Decon) da Polícia Civil, em conjunto com a Diretoria de Controle e Fiscalização de Produtos (Dicon), Procon/SE e Polícia Militar. deflagraram uma operação de fiscalização intensiva em estabelecimentos comerciais de Aracaju. A ação, que ocorreu nesta terça-feira (7), foi dividida em duas frentes de trabalho: uma atuando na zona norte e outra na zona sul da capital. Nesta operação, não foram identificados locais com sinais de venda de bebidas adulteradas.

De acordo com Georlize Teles, delegada titular da Decon, a ação não foi motivada por denúncias, e sim visando a prevenção. “Ninguém foi denunciado, e não houve registros de intoxicação por metanol em Sergipe. Obviamente que, havendo qualquer tipo de adulteração, todos os procedimentos cabíveis serão adotados. Neste primeiro momento da operação, não encontramos nenhum indício de adulteração”, evidenciou.

Conforme a tenente Rosângela, integrante do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), a Polícia Militar está integrando as ações preventivas contra a adulteração de bebidas em Sergipe. “Nós viemos em apoio aos demais órgãos e estamos sempre apoiando a todas as ações que visem a segurança da população. Até agora, nós não encontramos nenhuma situação, mas estamos atentos a essa demanda da população”, enfatizou.

Para Roseneide Araújo, coordenadora do Procon/Aracaju, a ação integrada é essencial para a segurança da população e atende a requisitos delimitados pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). “Caso alguma situação suspeita seja identificada, nós lacramos o produto e encaminhamos para a perícia técnica. Essa fiscalização visa retirar de circulação todo o produto adulterado para garantir a segurança e a saúde do consumidor”, reiterou.

Denúncias

Caso o consumidor suspeite tanto de fabricação ou da venda de bebidas adulteradas, é fundamental denunciar os casos às forças de segurança pública. Os casos de flagrante podem ser comunicados à Polícia Militar, pelo telefone 190. As denúncias também podem ser repassadas à Decon pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil (181) ou presencialmente na sede da unidade policial, localizada na rua Divina Pastora, nº 1.134, no bairro Getúlio Vargas, das 7h às 18h.

Com informações da SSP – Foto: Procon/SE