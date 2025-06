Operação conjunta cumpre, em SE, mandado de prisão contra integrante de facção criminosa carioca investigado por tráfico de drogas no Amapá

Uma operação conjunta coordenada pelos Departamentos de Narcóticos de Sergipe e do Amapá, com o apoio da Delegacia Regional de Estância e da 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra um homem integrante de uma facção criminosa sediada no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (3), na cidade de Estância, no litoral Sul de Sergipe.

Segundo o delegado Rafael Kaufer, as investigações apontaram que o homem era responsável pelo transporte de drogas para o Amapá, na região Norte do país. “Essa droga vinha principalmente dos estados do Amazonas e de Rondônia, por vias terrestre e fluvial. As apurações demonstraram a participação ativa dele e sua posição de liderança na organização criminosa”, detalhou.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil representou o mandado de prisão junto ao Poder Judiciário, que foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Amapá. “Foi montada uma operação para o cumprimento dessa decisão judicial naquele estado, mas ele conseguiu fugir e se mudou para a Bahia. Posteriormente, foi realizada uma nova ação em território baiano, mas ele novamente escapou e veio para Sergipe”, relatou o delegado.

Após o cumprimento do mandado de prisão nessa terça-feira, o investigado foi encaminhado ao Denarc de Sergipe e ficará à disposição da Justiça. “Estamos em contato com o Denarc do Amapá para identificar outras pessoas envolvidas com o investigado aqui no estado. Queremos saber quem estava dando guarida a ele em Sergipe, para que possamos avançar nas investigações”, acrescentou Rafael Kaufer.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP