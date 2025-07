OPERAÇÃO CONJUNTA CUMPRE MANDADOS DE BUSCA RELACIONADOS À MORTE DE EX-JOGADOR EM UMBAÚBA

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), cumpriu nessa quinta-feira (24), cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Umbaúba. A operação integra as investigações que apuram as circunstâncias da morte de Marcelo Alves Carvalho, de 34 anos, ocorrida no dia 8 de junho deste ano.

A vítima, que atuou como jogador de futebol, foi atingida por disparos de arma de fogo após uma discussão com o ex-namorado de sua então companheira. Desde então, a Polícia Civil tem realizado diligências para esclarecer os fatos e identificar todos os envolvidos no crime.

Os mandados de busca foram expedidos pelo Poder Judiciário da Comarca de Umbaúba, com o objetivo de coletar provas que reforcem o andamento das investigações. A operação foi coordenada pelo Cope e contou com o apoio do Departamento de Inteligência (Dipol), da Delegacia de Itabaianinha, do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A Polícia Civil reforça o compromisso com a elucidação de crimes e destaca a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP