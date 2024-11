OPERAÇÃO CONJUNTA CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO EM INVESTIGAÇÃO SOBRE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CANINDÉ

Em ação conjunta entre a Delegacia de Canindé de São Francisco e o 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), um homem investigado por tentativa de homicídio foi detido em cumprimento a mandado de prisão.

A ação policial também cumpriu duas decisões judiciais de busca e apreensão. A operação ocorreu nesta quinta-feira, 21.

Segundo as informações policiais, as investigações que desencadearam a operação são referentes a uma tentativa de homicídio que ocorreu em 2 de outubro. Na data do crime, três homens agrediram e esfaquearam um homem. A motivação teria sido a recusa da vítima em pagar bebidas alcoólicas para os investigados.

Mesmo diante das agressões, por receio, a vítima não procurou a unidade policial, vindo a solicitar ajuda apenas após dois dos envolvidos nas agressões terem novamente lhe ameaçado e ido até a residência na intenção de matá-la.

Ainda segundo relato da vítima, um dos investigados ficou chamando ele na porta enquanto o outro estaria do outro lado da calçada armado esperando sua saída. Porém a vítima não saiu de casa e no outro dia solicitou apoio da delegacia.

A ação policial desta quinta-feira visava o cumprimento de dois mandados de prisão, mas um dos investigados ainda não foi encontrado. Este investigado foragido já responde por diversos crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesões corporais e tentativa de homicídio.

