Operação conjunta da PC e PF cumpre 6 mandados de busca e apreensão em Aracaju e Socorro; 2 são presos

Na manhã desta sexta-feira (13), foi deflagrada a Operação Apaísios de combate à exploração sexual e o armazenamento de imagens de abuso sexual infantil em Sergipe.

A operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Também ocorreram duas prisões, sendo uma preventiva e uma em flagrante. As investigações tiveram início de forma integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Civil, por intermédio da Divisão de Inteligência (Dipol).

As investigações apontam que os suspeitos teriam armazenado milhares de arquivos de abuso sexual de crianças e adolescentes em suas contas.

A equipe do DAGV de Aracaju, coordenada pela delegada Josefa Valéria, cumpre decisões judiciais contra investigados na capital. Já a equipe da DAGV, coordenada pela delegada Lorena Rocha, cumpre mandados em Nossa Senhora do Socorro.

As investigações apontam ainda que um dos suspeitos teria enviado para sua conta de armazenamento mais de 200 vídeos contendo material de exploração sexual de crianças e adolescentes.

Segundo a delegada Josefa Valéria, em Aracaju a operação teve dois alvos, resultando em duas prisões. “Cumprimos dois mandados de busca, uma prisão preventiva e ocorreu uma prisão em flagrante. Em um dos alvos, a Polícia Científica verificou in loco que o investigado mantinha vasto material de exploração sexual, então ele foi preso em flagrante. No segundo alvo, cumprimos mandados de prisão e de busca”, detalhou a delegada.

Conforme o perito criminal do Instituto de Criminalística (IC) Alex Sá, com um dos investigados foi constatado o armazenamento do material de exploração sexual de crianças e adolescentes. “Hoje, apreendemos computadores, HDs, celulares e mídias adicionais, como cartões de memória e pendrives. Todos os itens serão analisados em laboratório, inclusive para verificar se houve arquivos apagados”, descreveu.

Participam da operação equipes da Polícia Federal, do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), Dipol, DAGV de Aracaju, DAGV de Nossa Senhora do Socorro e Polícia Científica.

Apaísios

A operação denominada “Apaísios” faz referência à palavra grega que significa “sinistro” ou “maldoso”. A escolha desse nome busca simbolizar a natureza abominável do crime de pornografia infantil e a necessidade de afastar os criminosos da sociedade. A palavra “apaísios” também evoca a ideia de exílio, representando o desejo de banir esses indivíduos de um mundo onde crianças são protegidas e valorizadas.

A palavra grega “απαίσιος” (transliterada como “apaísios”) é um adjetivo que significa “horrível”, “terrível” ou “abominável”. É utilizada para descrever algo extremamente desagradável ou repulsivo.

A luta contra o abuso sexual infantil na internet é um compromisso contínuo das forças policiais e a combinação de esforços públicos é fundamental para garantir um ambiente digital mais seguro para as crianças e adolescentes.

Com informações e foto da SSP