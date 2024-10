OPERAÇÃO DA PC EM ITABAIANA E LAGARTO PRENDE TRÊS PESSOAS E APREENDE CERCA DE 7 QUILOS DE DROGAS

Policiais civis da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana, em conjunto com a Delegacia Regional de Lagarto, deflagraram uma operação que resultou na prisão de três pessoas em flagrante e na apreensão de cerca de 7kg de drogas como maconha, crack e cocaína, além disso munições também foram apreendidas. A operação aconteceu nessa terça-feira, 1º, nos municípios de Itabaiana e Lagarto.

De acordo com as informações policiais, a ação se iniciou na Praça João Pessoa, que fica no centro da cidade de Itabaiana, onde uma mulher foi abordada pelas equipes. Com ela, foram encontrados diversos tabletes de maconha que seriam entregues para uma outra pessoa.

Em seguida, os policiais se dirigiram para a cidade de Lagarto, que com o apoio da Delegacia Regional do município, foram até dois pontos que seriam os responsáveis por repassar e armazenar o material entorpecente. No local, a polícia encontrou mais entorpecentes entre eles maconha, cocaína e crack, além de balanças de precisão e munições de arma calibre.38. Outras duas mulheres também foram presas em flagrante.

Todas as três mulheres presas em flagrante foram conduzidas à Delegacia Regional de Itabaiana, onde as medidas cabíveis foram tomadas.

Fonte e foto SSP