OPERAÇÃO DESARTICULA UM PONTO DE ARMAZENAMENTO DE DROGAS E ARMAS EM ÁREA DE MANGUE NA ZONA NORTE

Uma operação conjunta entre a 3ª Delegacia Metropolitana (DM) e o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) resultou na identificação e desmonte de um local, em área de mangue, destinado ao armazenamento de drogas e armas na região da Ponta da Asa, no bairro Japãozinho, na Zona Norte de Aracaju.

A ação teve início na noite desta quinta-feira (20) e foi concluída durante a madrugada desta sexta-feira (21), resultando na apreensão de 1kg de cocaína e 1kg de maconha, que estavam armazenados em um tonel.

De acordo com os policiais, as equipes foram informadas sobre a possível chegada de um carregamento de armas na Ponta da Asa. Os policiais civis e militares foram ao local indicado e iniciaram as buscas.

Inicialmente, as equipes entraram no local em viaturas e, posteriormente, a pé, mas foi necessário o uso de um barco para a continuidade da operação, devido à área de mangue.

Durante a incursão, homens armados dispararam contra os policiais e fugiram pela vegetação.

Do outro lado da margem, as equipes identificaram uma área onde cinco tonéis, que seriam utilizados para armazenar armas e drogas, estavam enterrados. Em um deles, foram encontrados a maconha e a cocaína apreendidas pelos policiais.

O material foi encaminhado à 3ª DM. As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis pela droga, bem como todos os envolvidos no local destinado ao armazenamento de entorpecentes e armas, que seriam utilizados na prática de crimes em Sergipe.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP