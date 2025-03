Operação conjunta desarticula um grupo suspeito de furtar equipamentos industriais em Carmópolis

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar, com apoio do Núcleo de Inteligência e Segurança Corporativa da Carmo Energy, resultou na prisão de três suspeitos de furtar e vandalizar equipamentos industriais em poços de petróleo na região de Carmópolis. A ação foi divulgada nesta sexta-feira (28).

Segundo o delegado Rafael Brito, o grupo vinha praticando furtos desde o período do Carnaval, causando um prejuízo estimado em R$ 40 mil. “Os alvos dos criminosos eram cabos elétricos, fusíveis de alta tensão, disjuntores, sensores e componentes das unidades geradoras de energia dos poços, o que chegou a interromper a operação de alguns deles”, especificou.

No momento da abordagem policial, os suspeitos estavam com oito metros de cabos trifásicos de 25mm retirados das unidades, além de diversas ferramentas, como serras, alicates, marretas, pé de cabra, talhadeira e um canivete, utilizadas para cometer os crimes.

O delegado destacou ainda que o aumento da incidência desse tipo de crime na região motivou um reforço nas investigações e na atuação policial. “Com o trabalho de inteligência e a parceria com a Polícia Militar, que intensificou as rondas, e com o Núcleo de Segurança da Carmo Energy, conseguimos identificar e desarticular esse grupo. O primeiro suspeito foi preso na semana passada, e nos últimos dias conseguimos capturar mais dois envolvidos. No momento da abordagem, um quarto suspeito conseguiu fugir, mas segue sendo procurado”, ressaltou Rafael Brito.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e orienta que denúncias sobre crimes podem ser feitas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP