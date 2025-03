Operação conjunta em Aracaju prende foragido por latrocínio ocorrido em MG

Em uma ação conjunta entre as Polícias Civis de Sergipe e Minas Gerais, no bairro Dom Luciano, na Zona Norte de Aracaju, um homem de 49 anos, que tem condenação por um latrocínio ocorrido na cidade de Pedro Leopoldo (MG), foi detido em cumprimento a mandado de prisão. A operação, que aconteceu nesta quinta-feira (13), foi desencadeada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol).

De acordo com as investigações conduzidas pela 6ª Delegacia de Polícia de Pedro Leopoldo (MG), o crime ocorreu em 2003, quando o suspeito e mais dois comparsas assaltaram um supermercado localizado na cidade. Eles renderam o proprietário do estabelecimento comercial, o empresário Claudino Afonso Costa, e o filho dele. Claudino reagiu e, após entrar em luta corporal, foi morto a tiros. Em seguida, os criminosos se apossaram de R$ 20 mil e fugiram.

Na época do crime, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu os três autores do latrocínio, que foram condenados a uma pena de 21 anos de prisão. Entretanto, alguns meses depois, ainda no ano de 2003, um dos presos – que foi localizado nesta quinta-feira em Sergipe – escapou do presídio e passou a ser procurado pelas forças de segurança daquele estado.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o investigado foi conduzido ao Cope e já se encontra à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP