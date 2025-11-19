OPERAÇÃO EM CAPELA PRENDE SUSPEITO POR ARMAZENAR MATERIAL SEXUAL ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A Polícia Civil, em ação integrada com a Polícia Científica, cumpriu na manhã desta quarta-feira (19), um mandado de busca e apreensão em Capela, que resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de armazenar material sexual envolvendo crianças e adolescentes. A operação foi desencadeada após troca de informações entre os setores de inteligência da Polícia Federal e Polícia Civil, que identificaram indícios de armazenamento e possível compartilhamento desse tipo de conteúdo.

Segundo o delegado Ruidiney Nunes, o inquérito foi instaurado após a Delegacia de Capela receber os relatos da inteligência policial. Durante o cumprimento do mandado, equipes localizaram aparelhos eletrônicos com arquivos ilícitos. “Conseguimos encontrar dispositivos que eram usados para guardar cenas de sexo explícito com crianças e adolescentes”, afirmou o delegado.

Além dos equipamentos, a polícia também recolheu objetos físicos que reforçam as suspeitas iniciais. De acordo com Nunes, os materiais apreendidos sugerem que o investigado poderia não apenas consumir, mas também produzir conteúdos envolvendo menores. “Coletamos elementos que indicam que ele pode ser não só um consumidor, mas um possível produtor de material, o que pode caracterizar também o crime de estupro de vulnerável”, explicou.

Todo o material será analisado pela Polícia Científica. Os resultados serão anexados ao inquérito para verificar se há comprovação da produção de conteúdo e de abusos sexuais. A investigação segue em andamento.

Com informações da SSP