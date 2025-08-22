Operação conjunta entre as Polícias Civis de Sergipe e da Bahia prende investigado por tráfico de drogas

Uma ação integrada entre as Polícias Civis de Sergipe e da Bahia resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O foragido da Justiça sergipana foi localizado, na tarde desta quarta-feira (21), em uma pousada situada nas proximidades do Farol da Barra, em Salvador.

Após troca de informações entre os Departamentos de Narcóticos (Denarc) dos dois estados, equipes da Polícia Civil da Bahia realizaram vigilância na região e conseguiram identificar e localizar o investigado, que acabou preso no interior do quarto em que estava hospedado. A ação contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol).

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Simão Dias/SE. Além disso, o homem também é investigado por outros delitos. Após a captura, foi encaminhado à Polinter, onde passou pelos procedimentos legais e segue à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP