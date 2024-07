Operação conjunta entre Energisa e PC e Científica combate casos de furto de energia elétrica em Socorro

Para identificar possíveis casos de furto de energia elétrica, a Energisa e as polícias Civil e Científica deflagraram na manhã desta quarta-feira (31) uma operação conjunta em Nossa Senhora do Socorro.

A ação ocorreu de forma integrada entre equipes da concessionária de energia e da segurança pública na Região Metropolitana da capital.

De acordo com o delegado Rafael Brito, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP), a operação foi desencadeada a partir de informações sobre desvios de energia elétrica na região. “O desvio pode ser configurado como furto ou estelionato”, evidenciou.

“A prática é assemelhada a qualquer outro tipo de furto, e a nossa atuação nesta operação é apurar essa conduta e relatar todo o processo em inquérito policial para o encaminhamento ao Poder Judiciário”, acrescentou o delegado Rafael Brito, responsável pela unidade de investigação de crimes contra serviços públicos.

Segundo o perito criminal Charles Vargas, a atuação da Polícia Científica visa atestar as irregularidades que configuram crimes contra o fornecimento de energia elétrica. “Como qualquer crime que deixa vestígio, a perícia tem que ser acionada, e hoje estamos atuando na identificação desses casos para materializar os fatos”, reiterou.

“O que temos observado nesta operação são ligações irregulares derivando diretamente para as unidades consumidoras sem a passagem pela devida medição do consumo”, acrescentou o perito criminal, que integra as equipes do Instituto de Criminalística (IC), vinculado à Polícia Científica de Sergipe.

Conforme Bernard Gouveia, coordenador de Combate às Perdas da Energisa, a operação faz parte da intensificação de ações para o combate ao furto de energia elétrica em Sergipe. “A ação visa constatar irregularidades, de forma que a gente realize as adequações e a conformidade do fornecimento de energia elétrica”, ressaltou.

Recuperação de energia

Conforme levantamento feito pela Energisa, foram recuperadas 11,3 GWh de energia, o que seria suficiente para abastecer por um ano a cidade de Pirambu, cuja população é composta por 7,9 mil habitantes, conforme o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Durante as ações de recuperação de energia realizadas neste ano, a Energisa e as polícias Civil e Científica identificaram mais de 4.7 mil irregularidades em mais de 24 mil unidades inspecionadas. As irregularidades afetam diretamente a distribuição de energia elétrica para a população local.

Responsabilização penal

A Energisa e as polícias Civil e Científica alertam que a prática de furto de energia é crime. Além de impactar a qualidade do fornecimento de energia – causando a queima de equipamentos, curto-circuito e falta de energia – o furto pode trazer riscos de choques elétricos e acidentes fatais.

Denúncias

A Energisa fiscaliza com frequência a rede elétrica para constatar irregularidades, mas as denúncias também são fundamentais para combater os atos criminosos. Ligações clandestinas e fraudes nos medidores podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196 ou pelo WhatsApp, site www.gisa.energisa.com.br e ainda pelo aplicativo Energisa On.

A Polícia Civil também recebe denúncias relativas aos crimes contra os serviços públicos, a exemplo do fornecimento de energia elétrica. Para denunciar os casos, os cidadãos podem repassar informações diretamente para o Disque-Denúncia, da Polícia Civil, por meio do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido tanto pelos canais de denúncia da concessionária de energia elétrica, quanto da Polícia Civil.

Com informações e foto da SSP