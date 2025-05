Operação conjunta entre o Bope de SE e AL resulta em prisão e apreensões em Maceió

Uma operação conjunta do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Sergipe (Bope/PMSE) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Alagoas (Bope/PMAL) resultou no cumprimento de um mandado de prisão na cidade de Maceió, Alagoas. O fato ocorreu neste domingo (4).

Durante a ação integrada, que visava o cumprimento de ordem judicial, as equipes policiais também apreenderam drogas, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo.

A operação conjunta integrou as atividades práticas da III edição do Curso de Ações Táticas Especiais (CATE), promovido pelo Bope sergipano. Essa iniciativa reforça o intercâmbio operacional e a troca de conhecimentos entre as unidades de operações especiais dos dois estados, fortalecendo as estratégias de combate ao crime.

A Polícia Militar de Sergipe reitera seu firme compromisso com a qualificação constante de seus integrantes, a cooperação interestadual e a atuação pautada pela legalidade e pela excelência técnica policial, visando a segurança e o bem-estar da sociedade.

Fonte: Ascom PM/SE