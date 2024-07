Operação conjunta entre PC, PM, Gaeco e PRF cumpre 14 mandados de busca e apreensão em Sergipe

Uma operação conjunta entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi deflagrada nesta quinta-feira (04), com o objetivo de desarticular atividades criminosas organizadas em Sergipe. A operação conta com equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da 12ª Procuradoria de Justiça.

A operação foi intitulada ‘Societas Illicita’ e conta com a com a colaboração da Polícia Civil de Sergipe, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Sergipe. As equipes estão cumprindo 14 mandados de busca e apreensão em Sergipe, incluindo Aracaju e outras cidades. O foco da ação é combater fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e corrupção.

Participam da operação unidades da SSP como Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), Departamento de Narcóticos (Denarc), Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), além de outras delegacias do interior do estado.

SSP – Foto:MPs