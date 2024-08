Operação conjunta entre Polícia Civil e GMA prende foragido da Justiça em Aracaju

O suspeito estava foragido desde o mês de junho de 2023

Uma operação conjunta entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), e a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) resultou na prisão de um homem foragido da justiça. A ação aconteceu no Centro de Aracaju, na manhã dessa terça-feira, 6, e foi divulgada nesta quarta-feira, 7.

De acordo com as informações policiais, o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto, que foi expedido pela 7° Vara Criminal de Aracaju. Ele foi condenado definitivamente pela prática do crime de apropriação indébita e estava foragido desde o mês de junho de 2023.

A Dipol realizou levantamentos e descobriu que o foragido estava frequentando o Centro POP, da Prefeitura de Aracaju. Com a localização do investigado, foi acionado o Centro de Operações de Polícias Especiais (Cope).

O Cope trocou informações com a equipe da GMA lotada no Centro POP que acionou o Grupo Tático Operacional da Guarda Municipal de Aracaju (GTO). O foragido foi localizado, preso e conduzido ao Cope, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte SSP