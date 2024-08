Operação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil apreende mais de 130 quilos de drogas em Carira

Equipes do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (GETAM), Força Tática do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) e Polícia Civil de Itabaiana, efetuaram no final da tarde deste domingo (11), a apreensão de 132 tabletes de drogas no município de Carira.

Após investigações da Delegacia de Narcóticos (DENARC), a operação conjunta foi direcionada ao combate ao tráfico ilícito de drogas em uma propriedade rural situada no Povoado Bezerra.

No local, os policiais constataram uma movimentação atípica de um homem saindo do imóvel. Ao perceber a presença das equipes, o homem correu para dentro da casa, onde foi alcançado logo em seguida.

No interior da residência, foi encontrado metade de um tablete contendo substância análoga à maconha em posse de um segundo suspeito. Após ser questionado sobre a origem do entorpecente, ambos confessaram a existência de outra propriedade onde uma maior quantidade de drogas estava armazenada.

Ao chegar ao local indicado pelos suspeitos, as equipes encontraram 132 quilos de maconha embalados em tabletes. A droga seria distribuída na região de Carira e de Itabaiana

A dupla foi presa em flagrante e todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Itabaiana.

Com informações e foto da PM/SE

Matéria atualizada para acréscimo de informações às 09:42h