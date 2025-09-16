Operação conjunta frustra roubo a uma loja de celulares em Umbaúba

Equipes da Delegacia de Umbaúba atuaram de forma rápida e integrada, frustrando um roubo a uma loja de celulares no município, nesta segunda-feira (15). A ação contou com o apoio da Delegacia de Cristinápolis, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das Polícias Militar de Sergipe e Bahia, resultando na localização de um suspeito em Esplanada (BA).

De acordo com os policiais, logo após o crime, populares acionaram a equipe da delegacia, que imediatamente compareceu ao local, colheu as primeiras informações e iniciou diligências para interceptar o veículo utilizado pelos assaltantes.

Com indícios de que os investigados haviam fugido em direção ao sul do estado, a equipe da Delegacia de Umbaúba manteve contato com a Delegacia de Cristinápolis e com a PRF, articulando um cerco policial. Já na cidade de Esplanada (BA), os suspeitos perderam o controle do veículo e fugiram para uma área de mata.

As buscas pelos homens apontados como autores do crime prosseguiram com o apoio da Polícia Militar da Bahia e da Polícia Militar de Umbaúba, resultando na localização de um dos envolvidos. Durante a troca de tiros, o suspeito foi atingido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ação, todos os pertences roubados foram recuperados, e uma pistola foi apreendida e encaminhada para a perícia. A Polícia Civil destacou que o apoio da Delegacia de Cristinápolis, da PRF, da Polícia Militar de Umbaúba e da Polícia Militar da Bahia foi essencial para o êxito da operação.

