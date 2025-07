OPERAÇÃO CONJUNTA LOCALIZA AUTORES DE HOMICÍDIO QUE VITIMOU EX-VEREADOR DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS

Uma operação conjunta das Polícias Civil e a Militar de Sergipe resultou, na tarde desta quarta-feira (2), na localização dos dois autores do homicídio que vitimou o ex-vereador do município de Riachão do Dantas, Tonho de Dedé. A vítima, de 70 anos, também era pai de um vereador da cidade. A ação foi desencadeada por equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM), 2º BPM, Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati), Delegacia Regional de Lagarto e Delegacia Regional de Propriá.

O crime ocorreu no dia 8 de junho, no povoado Campestre, zona rural do município. Segundo o delegado Paulo Cristiano, responsável pela investigação, o ex-vereador estava em casa quando foi surpreendido por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta. “Eles invadiram o imóvel e efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo a vítima na perna e na cabeça. O ex-parlamentar chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu dias após o crime”, detalhou.

Com o avanço das investigações e a troca de informações entre as forças de segurança, os suspeitos foram localizados em Propriá. Um deles, adolescente, foi apreendido em cumprimento a mandado de internação provisória. “Já o segundo investigado tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais e reagiu à abordagem, Diante da situação, foi atingido e socorrido, mas não resistiu”, complementou o delegado Paulo Cristiano.

