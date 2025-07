Homem investigado por homicídio de um jovem em Itabaiana morre em confronto policial em Itaporanga

Uma operação conjunta entre a Delegacia Regional de Itabaiana, o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) e a Guarda Municipal resultou, nesta quinta-feira (3), na localização do investigado pelo homicídio que vitimou um jovem na terça-feira (1º).

O homem apontado nas investigações como autor do crime, que teve motivação passional, morreu em confronto ao reagir à abordagem no município de Itaporanga D’Ajuda.

De acordo com o delegado Matheus Cardillo, o crime ocorreu na Rua Capitão Mendes, em Itabaiana. A vítima, que trabalhava como entregador em uma hamburgueria, foi atraída até o local por meio de um pedido falso feito por aplicativo. “Ao chegar ao endereço, ele foi surpreendido pelo autor, que efetuou disparos de arma de fogo e fugiu em seguida”, acrescentou.

Após o crime, equipes policiais iniciaram diligências, conseguiram identificar o autor dos disparos e verificaram que o crime teve motivação passional. “O suspeito era companheiro da funcionária da hamburgueria e teria descoberto o envolvimento extraconjugal entre a mulher e a vítima. A mulher confirmou o relacionamento e relatou que o companheiro havia ameaçado a vítima após saber do caso”, revelou o delegado.

Para a prática do crime, o investigado atraiu a vítima para um endereço que não lhe pertencia a partir de um aplicativo de entregas. No local do homicídio, não havia câmeras.

Com as informações e diligências, o investigado foi localizado na cidade de Itaporanga D’Ajuda, onde reagiu à abordagem das forças de segurança. Em confronto, o suspeito foi alvejado, socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Na posse do investigado, foram apreendidos um revólver utilizado no crime, munições e as roupas que usava no momento do homicídio. A arma foi reconhecida pela companheira como sendo a mesma que ele havia exibido antes do crime.

Com informações e foto da SSP