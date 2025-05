Operação conjunta localiza investigados por tráfico de drogas em Propriá; um morre em confronto

Uma operação conjunta entre a Delegacia de Propriá e o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) nesta sexta-feira (02), resultou na localização de dois homens investigados por tráfico de drogas.

A ação policial resultou na apreensão de armas e drogas.

De acordo com os policiais, no primeiro endereço alvo da operação, um dos investigados, que já respondeu por tráfico de drogas e homicídio, reagiu à chegada policial e atirou contra as equipes. Em confronto, ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu e morreu.

Em seguida, os policiais se deslocaram a outro endereço, visando cumprir mandado de prisão contra outro homem investigado por tráfico de drogas. Chegando ao local, o autor não esboçou reação e se entregou à polícia, estando à disposição da Justiça.

Com informações e foto da SSP

