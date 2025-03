OPERAÇÃO CONJUNTA NA PB PRENDE HOMEM  INVESTIGADO POR TRAFICAR GRANDES REMESSAS DE DROGAS PARA SERGIPE

Uma operação conjunta entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil de Sergipe, e a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), da Polícia Civil da Paraíba, resultou na prisão de um homem investigado por tráfico de drogas e apontado como responsável pelo envio de grandes remessas de maconha para Sergipe. A ação ocorreu nesta segunda-feira (24), na cidade de Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa (PB), e contou com o auxílio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), do Departamento do Sistema Prisional (Desipe) e da Unidade de Inteligência Policial (Unintelpol).

De acordo com as investigações conduzidas pelo Cope, o investigado possuía quatro mandados de prisão em aberto e se encontrava foragido da Justiça sergipana há cerca de dez anos, quando fugiu de uma unidade do sistema prisional.

Com o avançar do mapeamento feito pela unidade vinculada à Polícia Civil sergipana, ele foi encontrado na Paraíba. A localização dele foi possível graças à troca de informações entre as polícias judiciárias de Sergipe e da Paraíba.

Agora, o investigado já se encontra novamente à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao cumprimento das decisões judiciais que existiam contra ele no Estado de Sergipe.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP