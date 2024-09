Operação conjunta prende 5 mulheres investigadas por furtos em estabelecimentos para revenda ilegal

Como resultado do trabalho integrado entre a Delegacia de Itaporanga D’Ajuda e o Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), cinco mulheres foram detidas em cumprimento a mandados de prisão preventiva por furtos em estabelecimentos comerciais.

Os produtos eram destinados à revenda, de maneira ilícita. Com as cinco prisões que ocorreram nessa quinta-feira (26), são sete investigados presos, sendo seis mulheres e um homem. A investigação apurou que elas contrataram o homem para conduzir o veículo utilizado para a prática dos crimes e transporte dos produtos furtados.

Conforme o delegado Weliton Junior, titular da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda, a investigação já estava em andamento no mês de julho, sendo fortalecida com a prisão realizada pelo Getam, em agosto. “Em julho, tomamos conhecimento de um furto praticado por mulheres em um estabelecimento comercial de perfumaria. Fizemos diligências, colhemos imagens e chegamos a algumas suspeitas”, relatou.

Ainda no mês de julho, as suspeitas retornaram à cidade e cometeram um novo furto, no mesmo estabelecimento comercial, mas três mulheres e um homem acabaram sendo localizados e presos em flagrante pelo Getam. “Um veículo, onde havia diversos produtos que foram furtados em diversas lojas tanto da capital, quanto do interior do estado”, complementou o comandante do Getam, tenente-coronel Claudionor dos Santos Júnior.

Após as quatro prisões em flagrante, os suspeitos passaram por audiência de custódia e dois permaneceram presos preventivamente. As investigações tiveram continuidade e novos mandados de prisão foram solicitados pela Polícia Civil. “Já outras duas mulheres acabaram entrando em liberdade provisória, mas as investigações continuaram e representamos pela prisão de mais três integrantes da associação criminosa”, informou o delegado.

Já nesta quinta-feira, a operação conjunta resultou no cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e cinco decisões judiciais de busca e apreensão. “Foram apreendidos vários celulares, vestimentas ainda com etiquetas, perfumes, que são objetos que dão a entender que foram produto de furtos, mas vamos continuar a investigação para clarificar a origem desse material”, especificou Weliton Júnior.

Ainda conforme o delegado, as mulheres são contumazes na prática desses crimes de furto em estabelecimentos comerciais. “É uma associação criminosa contumaz nesse tipo de delito e, hoje a gente entende que conseguimos desarticular um grupo que vinha causando muito prejuízo aos comerciantes de Sergipe”, evidenciou o delegado Weliton Júnior, titular da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda.

A ação desta quinta-feira ocorreu de forma integrada e conjunta entre o Getam, da Polícia Militar, e a Delegacia de Itaporanga D’Ajuda, da Polícia Civil. “O Getam participou da operação no bairro Porto Dantas, em Aracaju e também na cidade de Nossa Senhora do Socorro. Então, foram efetuadas várias prisões e diversas buscas e apreensões também foram cumpridas”, complementou o tenente-coronel Claudionor dos Santos Júnior.

Histórico

A operação desencadeada nesta quinta-feira aconteceu após um grupo criminoso subtrair produtos de um estabelecimento comercial localizado na cidade de Itaporanga D’Ajuda, no dia 9 de agosto. Na data, equipes do Getam conseguiram interceptar e prender em flagrante um homem e uma mulher, já na cidade de São Cristóvão. Na época, foram apreendidos pranchas de cabelo, escovas, bijuteria, perfumes, lingeries e maquiagens.

Denúncias

A Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas do grupo criminoso que atuava com investidas criminosas de furto de produtos de estabelecimentos comerciais para posterior revenda procurem uma delegacia da Polícia Civil para o registro do boletim de ocorrência. Informações e denúncias que também possam complementar as investigações sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações e foto SSP