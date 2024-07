OPERAÇÃO CONJUNTA PRENDE EM SERGIPE HOMEM FORAGIDO DE ALTA PERICULOSIDADE NO ESTADO DE ALAGOAS

Em uma operação conjunta realizada nessa quarta-feira (24), as polícias Civil e Militar prenderam um ex-presidiário que estava foragido de Alagoas. Contra ele, havia um mandado de prisão definitiva pelo crime de homicídio, expedido pelo Judiciário alagoano. A prisão ocorreu na localidade de Saco Leitão, na cidade de Capela.

A operação foi conduzida pelo Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati), em conjunto com a Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e a Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores.

As forças policiais estavam investigando o foragido há algum tempo, devido ao seu alto nível de periculosidade e ao seu envolvimento em diversas atividades criminosas, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de armas e uso de documentos falsos.

Ao perceber a presença policial, o investigado tentou fugir, correndo para dentro de casa e subindo no telhado. No entanto, os policiais conseguiram contê-lo e deram voz de prisão ao suspeito.

Durante a abordagem, foi encontrado com o investigado um documento de identidade falso em nome de outra pessoa, expedido pelo Instituto de Identificação do Estado de Goiás.

Além disso, o suspeito tentou destruir seu aparelho celular ao perceber que seria capturado, provavelmente para evitar que informações sobre a organização criminosa que liderava em Alagoas fossem descobertas pela polícia.

O delegado Wanderson Bastos, responsável pela Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, destacou a importância da operação. “Essa prisão representa um grande passo na luta contra o crime organizado na região. O investigado era um alvo prioritário devido à sua extensa ficha criminal e ao seu papel de liderança em atividades ilícitas. A prisão preventiva é fundamental para garantir a segurança da comunidade e dar continuidade às investigações”, afirmou o delegado.

O tenente Ferreira, comandante da unidade Carcará Operações, do BPati, também comentou sobre a operação. “A coordenação e a rapidez da operação foram cruciais para o sucesso da captura. A colaboração entre as unidades policiais foi essencial para garantir que esse criminoso perigoso não continuasse a ameaçar nossa comunidade. Estamos comprometidos em manter a segurança e a ordem em Sergipe”, declarou o tenente Ferreira.

O investigado foi conduzido à Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, onde também foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP