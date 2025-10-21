OPERAÇÃO CONJUNTA PRENDE FORAGIDO CONSIDERADO UM DOS PRINCIPAIS TRAFICANTES DO ESTADO DE SERGIPE

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL), e a Polícia Civil de Alagoas, por meio da Chefia da Central de Operações de Inteligência (CHECOPI), resultou na prisão de Elísio José dos Santos Júnior, conhecido como “Luxúria”, de 38 anos, apontado como um dos principais traficantes de Sergipe. A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (20), na zona oeste de Maceió (AL), onde o suspeito tentava se estabelecer.

Segundo informações, Elísio José possuía três mandados de prisão em aberto expedidos pela justiça sergipana pelo crime de tráfico de drogas, além de ser investigado por chefiar uma organização criminosa especializada na distribuição de entorpecentes em Alagoas.

As investigações apontaram que, foragido desde o início do ano, o traficante havia se refugiado em Alagoas, de onde continuava a comandar o tráfico em Sergipe. No momento da prisão, ele apresentou um documento de identidade falsificado, o que resultou na lavratura de um auto de prisão em flagrante adicional pela Polícia Civil de Alagoas. Ele será submetido a uma audiência de custódia

De acordo com as diligências, Elísio José utilizava o documento falso para dificultar sua localização pelas autoridades e buscava se estabelecer de forma definitiva na capital alagoana, onde, segundo informações, levava uma vida de luxo.

A Polícia Civil reitera a importância da colaboração da população e reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, garantindo o sigilo absoluto do denunciante.

Com informações da SSP