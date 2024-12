Operação conjunta prende homem investigado por tentativa de homicídio em Canindé de São Francisco

Em operação na cidade de Canindé de São Francisco, um homem investigado por tentativa de homicídio foi detido em cumprimento a mandado de prisão. A ação policial, que ocorreu nessa segunda-feira (16), foi desencadeada de forma conjunta entre as polícias Civil e Militar. A prisão foi divulgada nesta terça-feira (17).

Além do homicídio, o investigado possui um extenso histórico criminal, incluindo passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubos, lesão corporal, dano qualificado, vias de fato, ameaça e tentativa de homicídio.

Na ação policial dessa segunda-feira, as equipes identificaram o investigado e um outro homem em um imóvel, sentados no sofá, e fazendo uso de entorpecentes.

Ainda durante a ação policial, as equipes apreenderam 106 pedras de uma substância semelhante a crack, 41 embalagens contendo um pó branco semelhante à cocaína, além de 17 munições de arma de fogo e dinheiro. A ação também resultou na apreensão de materiais utilizados para fracionar entorpecentes.

Diante da apreensão do material entorpecente, ambos foram encaminhados à delegacia, onde o caso relativo ao tráfico de drogas também foi registrado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP