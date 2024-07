OPERAÇÃO CONJUNTA PRENDE HOMEM INVESTIGADO POR TRÁFICO DE DROGAS, ROUBO E HOMICÍDIO EM ARACAJU

Em operação conjunta nesta terça-feira, 16, um homem investigado por tráfico de drogas, roubo majorado e homicídio qualificado foi detido em cumprimento a três mandados de prisão em Aracaju. Além do investigado detido em cumprimento a mandado de prisao, outro homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ação policial foi desencadeada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) e Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) no bairro Siqueira Campos.

De acordo com as informações policiais, após levantamentos sobre a localização do investigado, as equipes iniciaram as buscas e o localizaram. A ação policial ocorreu em torno do cumprimento de um mandado de busca e apreensão e do cumprimento de decisões judiciais de prisão.

Com o investigado preso em flagrante, foram apreendidos drogas, celular e munições de calibre 38. Ele e o material apreendido foram encaminhados ao Denarc, onde a ocorrência foi registrada. As investigações seguem em andamento.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP