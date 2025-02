Operação conjunta prende um homem por exercício ilegal de medicina e causar prejuízo superior a 8 mil

A partir do trabalho investigativo da Delegacia de Feira Nova, um homem foi preso em flagrante por exercício ilegal da medicina, enganar uma idosa e causar prejuízo de R$ 8.680 à vítima, já que cobrou valores abusivos por medicamentos entregues a ela. A detenção foi feita por policiais da Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória e da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar (3ª Cia/4º BPM) na noite da quarta-feira (19), na cidade de Feira Nova.

De acordo com o delegado Artur Herbas, além de vender remédios, o investigado também informava a posologia para a vítima. “Dizendo quando ela devia tomar as medicações e em qual quantidade, além de realizar aferições como glicose e pressão. Ele chegou a aplicar medicações intravenosas na vítima”, evidenciou o delegado.

Já nessa quarta-feira, após uma nova visita do investigado ao domicílio da vítima, na qual ele tentou ministrar e vender medicamentos, a polícia foi acionada, gerando a prisão. Com o suspeito, foram encontrados diversos medicamentos e aparelhos, além de quase R$ 8 mil em dinheiro.

O preso passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

