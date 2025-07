OPERAÇÃO CONJUNTA PRENDE UM HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS E APREENDE MAIS DE R$ 40 MIL EM RIBEIRÓPOLIS

Uma ação integrada entre a Delegacia de Ribeirópolis e o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) resultou, na tarde desta terça-feira (15), na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Ribeirópolis. Na operação, também foram apreendidos 565 pinos plásticos com drogas, mais de R$ 40 mil em espécie e dois veículos que eram utilizados na prática criminosa.

De acordo com os policiais, a operação teve início após uma denúncia anônima sobre uma grande quantidade de drogas que estaria sendo transportada de Itabaiana para Ribeirópolis em um veículo Corsa de cor preta. Após monitoramento, os policiais localizaram e interceptaram o automóvel nas proximidades do Conjunto Eucalipto.

Durante a abordagem, um homem foi preso e foi apreendido um revólver calibre .38, de cor prata, municiado com cinco cartuchos intactos. Também foi encontrada uma porção de substância entorpecente no veículo.

As diligências prosseguiram na residência do investigado, onde os policiais encontraram os pinos com drogas e o dinheiro.

Com informações e foto SSP