Operação conjunta prende integrante de facção criminosa do Mato Grosso em Itabaiana

Um homem investigado por extorsão e organização criminosa foi preso na manhã desta quinta-feira (31), em Itabaiana, durante uma operação integrada das Polícias Civis de Sergipe e do Mato Grosso. O investigado é apontado como integrante de uma facção criminosa originária do Rio de Janeiro, com atuação no estado mato-grossense.

A prisão foi realizada no âmbito da operação Vultus Legis, coordenada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado/Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (GCCO/DRACO) da Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil de Sergipe.

A investigação aponta que o grupo criminoso vinha praticando extorsões contra comerciantes da região metropolitana de Cuiabá (MT). No total, dez mandados de prisão foram cumpridos, sendo um deles em Sergipe.

O homem foi conduzido ao Cope, em Aracaju, onde permanece à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.

A Polícia Civil orienta a população a colaborar com informações sobre crimes e suspeitos por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP