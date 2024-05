Operação conjunta prende homem por cárcere privado

Crimes foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira

Um homem investigado por ameaça, dano, lesão corporal e cárcere privado contra a ex-companheira foi detido em cumprimento a mandado de prisão preventiva nesta sexta-feira, 31, em Nossa Senhora do Socorro. Todos os crimes ocorreram em contexto de violência doméstica.

A ação policial ocorreu em conjunto entre a Delegacia de Atendimento a Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) de Nossa Senhora do Socorro e o Centro de Operações Especiais (Cope).

A decisão judicial foi decretada pelo Juízo da 1ª Criminal de Nossa Senhora do Socorro, após o investigado descumprir medidas protetivas de urgência que haviam sido solicitadas pela Polícia Civil.

Com o cumprimento do mandado, o preso foi encaminhado para audiência de custódia e o inquérito policial será concluído no prazo legal.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP