OPERAÇÃO PRENDE INVESTIGADOS POR VENDA IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL E APREENDE 1,2 MIL LITROS DE GASOLINA

Em operação deflagrada pela Delegacia de São Francisco e pelo Comando de Policiamento do Interior (CPMI) nesta quarta-feira (27), dois suspeitos que estavam em posse irregular de 1,2 mil litros de gasolina. O combustível seria vendido de forma irregular e perigosa em cidades do interior do estado. .

De acordo com as informações policiais, as investigações duraram cerca de dois meses e contaram com informações repassadas de forma anônima à Polícia Civil.

Conforme apuração policial, o combustível seria vendido nos povoados de cidades do baixo São Francisco, a exemplo de Japoatã, Neópolis, Pacatuba, Brejo Grande e Ilha das Flores.

Porém, o armazenamento e venda irregular de combustível coloca em risco a ordem econômica, bem como os veículos automotores dos potenciais consumidores, os quais acabariam por pagar um alto custo por um produto de procedência duvidosa.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre práticas correlatas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. As informações repassadas anonimamente à polícia podem contribuir com novas operações. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP