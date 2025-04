Operação conjunta da PC e PM prende quarto homens investigados por roubos nos estados de  Sergipe e AL

Uma operação conjunta entre as Delegacia de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida e a 3ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM) resultou na prisão em flagrante de quatro homens na tarde desta segunda-feira (14).

Eles são suspeitos de envolvimento em diversos roubos ocorridos nos estados de Sergipe e Alagoas.

A ação foi deflagrada após informações repassadas pelo Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), que alertou sobre um roubo ocorrido na cidade de Santana do Ipanema (AL). Com base nas informações, as equipes montaram um cerco que resultou na prisão do grupo.

Com os suspeitos, foram apreendidos aparelhos celulares, um simulacro de arma de fogo, equipamentos de som e outros objetos de origem ilícita.

De acordo com as investigações, os homens também são apontados como autores de roubos registrados em Sergipe, nas cidades de Simão Dias e Cedro de São João.

Eles permanecem presos à disposição da Justiça, e serão apresentados em audiência de custódia.

Com informações da SSP