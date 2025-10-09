Operação Conjunta prende suspeitos por tráfico de drogas em Canindé

As Polícias Civil e Militar deflagraram nesta quarta-feira (08), uma operação conjunta que resultou na prisão de dois homens e no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Canindé de São Francisco.

A ação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e a associação para o tráfico no município, com base em denúncias anônimas.

Durante as diligências, que visavam apurar informações sobre a venda e distribuição de entorpecentes, dois suspeitos foram presos em flagrante por posse de drogas e materiais usados na comercialização. Segundo a Polícia Civil, um dos detidos era um dos principais alvos da operação, e sua residência servia como ponto de apoio para o armazenamento e a distribuição de drogas na região.

Além das prisões em flagrante, outras pessoas investigadas por atuar na venda de entorpecentes aos usuários também foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

As investigações terão continuidade para apurar todos os detalhes do esquema criminoso e identificar outros possíveis envolvidos.

As Polícias Civil e Militar reforçam a importância da colaboração da população e solicitam que denúncias sobre crimes ou suspeitos sejam feitas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP